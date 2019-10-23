Trump'tan Suriye'de güvenli bölge açıklaması
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye - Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye - Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye - Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu" dedi. Çatışmaların sona erdiğini ve yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerinin kontrol altında olduğunu söyleyen Trump, Türkiye saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağını duyurdu.
(İHA)
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