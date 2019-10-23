Son Dakika Haberleri: Trump'tan Suriye'de güvenli bölge açıklaması
Son Dakika Güncel Trump'tan Suriye'de güvenli bölge açıklaması

Trump'tan Suriye'de güvenli bölge açıklaması

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye - Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu" dedi.

Trump'tan Suriye'de güvenli bölge açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye - Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye - Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge oluşturuldu" dedi. Çatışmaların sona erdiğini ve yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerinin kontrol altında olduğunu söyleyen Trump, Türkiye saatiyle 18.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağını duyurdu.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:05 Kaynak: İHA
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