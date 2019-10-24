Son Dakika Haberleri: Trump'tan Suriye'deki petrol yataklarına ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Trump'tan Suriye'deki petrol yataklarına ilişkin açıklama

Trump'tan Suriye'deki petrol yataklarına ilişkin açıklama

55 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını tekrar ele geçirmesine izin vermeyeceklerini ve YPG/PKK'nın bu bölgeye gidebileceğini açıkladı.

Trump'tan Suriye'deki petrol yataklarına ilişkin açıklama, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını tekrar ele geçirmesine izin vermeyeceklerini ve YPG/ PKK'nın bu bölgeye gidebileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Twitter mesajında, "Dün, Türkiye ve Kürtler üzerine yaptığım konuşmada belirttiğim petrol yatakları, ABD Kürtlerin yardımıyla alana kadar DEAŞ'ın elindeydi. DEAŞ'ın bu yatakları tekrar ele geçirmesine asla izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, YPG/PKK terör örgütü elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile de telefonda konuştuğunu belirten Trump, "O, bizim yaptıklarımızdan memnun, ben de Kürtlerin yaptıklarından mutluyum. Belki de şu an Kürtler (YPG/PKK) için petrol yataklarına doğru gitmeye başlamalarının zamanıdır"." açıklamasında bulundu.

Trump, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili dünkü açıklamasında ülkenin doğusundaki petrol yataklarını güvence altına aldıklarını ve burada bir miktar ABD askerinin kalacağını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de Suriye'nin doğusundaki petrol bölgesinde 200 civarında Amerikan askerinin kalacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:40 Kaynak: AA
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