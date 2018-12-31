Son Dakika Haberleri: Trump'tan Suriye'den Çekilme Açıklaması

Trump'tan Suriye'den Çekilme Açıklaması

47 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında söz verdiği üzere Suriye'den çekileceklerini yineleyerek, "Suriye'de yaptıklarımı Donald Trump'tan başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu.

Trump'tan Suriye'den Çekilme Açıklaması, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyasında söz verdiği üzere Suriye'den çekileceklerini yineleyerek, "Suriye'de yaptıklarımı Donald Trump'tan başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu." ifadesini kullandı.

Trump, Suriye'den ABD askerlerinin çekme kararına yönelik eleştirilere Twitter hesabından yanıt verdi.

Yaptığı paylaşımda Trump, "Benim başkan olmadan önce DEAŞ ile dolu bir karmaşa olan Suriye'de yaptıklarımı Donald Trump'tan başkası yapmış olsaydı ulusal kahraman olurdu. DEAŞ neredeyse bitti, biz DEAŞ kalıntıları ile mücadele ederken askerlerimizi aileleri ile birlikte olmaları için yavaşça geri getiriyoruz." değerlendirmesine yer verdi.

Suriye'den çekileceğini 2016 başkanlık kampanyasında dile getirdiğini ifade eden Trump, şöyle devam etti:

"Suriye'den ve başka yerlerden çekilme konusunda kampanya yapmıştım. Şimdi çekilmeye başlayınca yalan haber medyası ya da benden önce işini yapamamış bazı başarısız generaller benden ve işe yarayan taktiklerimden şikayet etmeyi seviyorlar. Sadece yapacağımı söylediğim şeyleri yapıyorum ancak sonuçlar olacağını söylediğimden çok daha iyi oldu."

Başkanlık yarışında ABD'nin sonu olmayan savaşlarını bitireceğine dair söz verdiğini hatırlatan Trump, "Sonu olmayan savaşlara karşı da kampanya yaptım. Hatırlayın, Amerika'da muazzam kuvvetlerimizi zaferle eve geri getiriyorum ve kötü basınla baş edeceğim diyebilecek tek kişi benim. Şikayet edenler yıllarca başarısız olmuş yalan haber ve sahte uzmanlardır. Sonu olmayan savaşlarda kalsaydım da memnun olmayacaklardı." görüşünü savundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:37 Kaynak: AA

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