Son Dakika Haberleri: Trump'tan 'Suriye'den çekilme' açıklaması

Trump'tan 'Suriye'den çekilme' açıklaması

46 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz.

Trump'tan 'Suriye'den çekilme' açıklaması, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, " Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz. Bunu seçim kampanyamdan bu yana söylüyorum." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:20 

İran, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Donald Trump, Ekonomi
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