Trump'tan 'Suriye'den çekilme' açıklaması
46 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya, İran, Suriye, Irak ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz.
ABD
Başkanı Donald Trump
, " Rusya
, İran
, Suriye
, Irak
ve diğer ülkeler için DEAŞ'lıları öldürüyoruz. Artık bir noktada kendi insanımızı eve getirmek istiyoruz. Bunu seçim kampanyamdan bu yana söylüyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:20
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