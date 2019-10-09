Son Dakika Haberleri: Trump'tan Suriye mesajı: Onaylamıyoruz, bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça söyledim
Son Dakika Dünya Trump'tan Suriye mesajı: Onaylamıyoruz, bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça söyledim

Trump'tan Suriye mesajı: Onaylamıyoruz, bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça söyledim

1 saat önce

Trump: ABD Türkiye’nin saldırısını onaylamıyor, bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye’ye açıkça söyledim

Trump'tan Suriye mesajı: Onaylamıyoruz, bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça söyledim, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonu Amerikan yönetiminin onaylamadığını ve bunun "kötü bir fikir" olduğunu Türkiye'ye açık şekilde söylediğini bildirdi.


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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:51 
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