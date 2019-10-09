Trump'tan Suriye mesajı: Onaylamıyoruz, bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça söyledim
1 saat önce
Trump: ABD Türkiye’nin saldırısını onaylamıyor, bunun kötü bir fikir olduğunu Türkiye’ye açıkça söyledim
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonu Amerikan yönetiminin onaylamadığını ve bunun "kötü bir fikir" olduğunu Türkiye'ye açık şekilde söylediğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:51
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