Son Dakika Haberleri: Trump'tan Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin çekilmesi için talimat
Son Dakika Dünya Trump'tan Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin çekilmesi için talimat

Trump'tan Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin çekilmesi için talimat

8 dakika önce

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyindeki tüm ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmeleri ancak Suriye'den ayrılmamaları talimatı verdiğini söyledi.

Trump'tan Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin çekilmesi için talimat, System.String[]

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyindeki tüm ABD askerlerinin bölgeden geri çekilmeleri ancak Suriye'den ayrılmamaları talimatı verdiğini söyledi.


Esper, CBS'in "Face the Nation" programında yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle bölgedeki durumun ABD ordusu açısından "savunulamaz" hale geldiğini belirterek, Trump'ın Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin "ihtiyaten" geri çekilmesi talimatı verdiğini kaydetti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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