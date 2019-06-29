Son Dakika Haberleri: Trump'tan tarihi açıklamalar: "Erdoğan çok çetin biri"
Son Dakika Güncel Haber

Trump'tan tarihi açıklamalar: "Erdoğan çok çetin biri"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bunu söylemek zorundayım. Biliyorsunuz Rahip Brunson'ı geri verdi.

Trump'tan tarihi açıklamalar:
ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bunu söylemek zorundayım. Biliyorsunuz Rahip Brunson'ı geri verdi. Kendisine adaletsiz davranıldığını düşünüyorum" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Osaka'da düzenlediği basın toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu. S-400 gerilimi ve Türkiye ile ilgili konuşan Trump, "Obama yönetimi sırasında bizim Patriot füzelerimizi almak istedi ama satmadılar. Müttefikimiz olmasına rağmen, büyük ordusu olmasına rağmen hiç adil değildi, Patriot almak istedi ama Obama 'hayır' dedi. Sürekli hayır dediler. ve savunması için ihtiyacı vardı. Sonra Rusya'ya gittiler S-400 aldılar. Çünkü patriot almasına izin vermediler. Benden önceki yönetim bunu satın almasına izin vermedi" dedi. Trump, bu durumun iyi olmadığını düşündüğünü belirterek, "Çok para verdiler, anlaşma yapıp aldılar. Bizim ülkemizden gittiler dediler ki 'Bunu kullanmanızı istemiyoruz. Bize iyilik yapın, biz size patriotları satacağız' Bu arada 100 tane de F-35 satın aldı. Biliyorsunuz radara yakalanmıyor. 116 tane ve daha da almak istiyorlar. Şimdi parasını ödediği uçakların teslimatını istiyor. Şirketimize para ödediler" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Çok çetin biri" ifadesini kullanan Donald Trump, şunları söyledi:
"Erdoğan benim bakış açımla çok çetin biri. Bunu söylemek zorundayım. Biliyorsunuz Rahip Brunson'ı geri verdi. Kendisine adaletsiz davranıldığını düşünüyorum"
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:00 Kaynak: İHA
Andrew Brunson, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Yaşanan gerilimde Erdoğan'ın suçu yok Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi CHP'li Adıgüzel: VIP krizi İmamoğlu'nun oylarını yüzde 4 artırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 13:45:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan tarihi açıklamalar: "Erdoğan çok çetin biri"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]