Son Dakika Haberleri: Trump'tan tepki çeken tweet: türkiye sınırlarını aşacak bir şey yaparsa ekonomilerini yok ederim
Son Dakika Dünya Trump'tan tepki çeken tweet: türkiye sınırlarını aşacak bir şey yaparsa ekonomilerini yok ederim

Trump'tan tepki çeken tweet: türkiye sınırlarını aşacak bir şey yaparsa ekonomilerini yok ederim

32 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı tehdit içerikli açıklamada, "Daha önce belirttiğimi yinelemem gerekirse, Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini -daha önce de yaptığım gibi- tamamen yok edip imha edeceğim"...

Trump'tan tepki çeken tweet: türkiye sınırlarını aşacak bir şey yaparsa ekonomilerini yok ederim, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı tehdit içerikli açıklamada, "Daha önce belirttiğimi yinelemem gerekirse, Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini -daha önce de yaptığım gibi- tamamen yok edip imha edeceğim" ifadeleri tepki çekti.

ABD Başkanı, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Daha önce belirttiğim gibi ve sadece bunu yinelemem gerekirse, Türkiye benim büyük ve eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşacak bir şey yaparsa, Türkiye ekonomisini -daha önce de yaptığım gibi- tamamen yok edip imha edeceğim. Avrupa ve diğerleri ile birlikte yakalanan DEAŞ mensuplarını ve ailelerini gözetlemeleri gerekiyor. ABD, şimdiye kadar DEAŞ'la mücadelede beklenenden çok daha fazlasını yaptı. Şimdi bölgedeki diğerlerinin kendi alanlarını korumasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Fırat'ın doğusuna askeri operasyon konusundaki tavır değişikliği ne anlama geliyor?
Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri haline geldi Trump'ın skandal tehdidine CHP'den tepki: Türkiye her konuda kendi kararını verecektir İngiltere'de dün çekilen fotoğraf büyük korku yarattı: Sakın ama sakın dokunmayın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 21:08:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan tepki çeken tweet: türkiye sınırlarını aşacak bir şey yaparsa ekonomilerini yok ederim
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]