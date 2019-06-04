Trump'tan Theresa May'a tavsiye: Yerinde olsam AB'ye dava açardım
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Londra ziyaretinin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştükten hemen sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:53
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