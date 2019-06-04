Son Dakika Haberleri: Trump'tan Theresa May'a tavsiye: Yerinde olsam AB'ye dava açardım
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Trump'tan Theresa May'a tavsiye: Yerinde olsam AB'ye dava açardım

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Londra ziyaretinin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştükten hemen sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trump'tan Theresa May'a tavsiye: Yerinde olsam AB'ye dava açardım, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Londra ziyaretinin ikinci gününde İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştükten hemen sonra düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trump İngiltere ve ABD'nin dünyanın en sağlam müttefikleri konumunda olduğunu ifade ederek Brexit'in gerçekleşmesi gerektiğini savundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:53 
İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Theresa May, Donald Trump, Dünya
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