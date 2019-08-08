Son Dakika Haberleri: Trump'tan ticaret savaşı yorumu: Ekonomimiz çok iyi, birilerinin Çin'e dur demesi gerekiyor
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Trump'tan ticaret savaşı yorumu: Ekonomimiz çok iyi, birilerinin Çin'e dur demesi gerekiyor

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pekin ile Washington arasında devam eden ticaret savaşları hakkında söylediği sözlerin finans piyasaları vurduğu görüşüne katılmadığını belirterek "Söylediğim sözlerin hiçbir etkisi yok. Yaptığım belagat insanları bir araya getiriyor." dedi.

Trump'tan ticaret savaşı yorumu: Ekonomimiz çok iyi, birilerinin Çin'e dur demesi gerekiyor, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pekin ile Washington arasında devam eden ticaret savaşları hakkında söylediği sözlerin finans piyasaları vurduğu görüşüne katılmadığını belirterek "Söylediğim sözlerin hiçbir etkisi yok. Yaptığım belagat insanları bir araya getiriyor." dedi.

Trump'ın 300 milyarlık Çin malına 1 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söylemesinin ardından, geçen hafta ABD borsalarında yüzde 3'ü bulan seviyelerde düşüş gözlemlenmişti.
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:42 
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