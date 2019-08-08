Trump'tan ticaret savaşı yorumu: Ekonomimiz çok iyi, birilerinin Çin'e dur demesi gerekiyor
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pekin ile Washington arasında devam eden ticaret savaşları hakkında söylediği sözlerin finans piyasaları vurduğu görüşüne katılmadığını belirterek "Söylediğim sözlerin hiçbir etkisi yok. Yaptığım belagat insanları bir araya getiriyor." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Pekin
ile Washington
arasında devam eden ticaret savaşları hakkında söylediği sözlerin finans piyasaları vurduğu görüşüne katılmadığını belirterek "Söylediğim sözlerin hiçbir etkisi yok. Yaptığım belagat insanları bir araya getiriyor." dedi.
Trump'ın 300 milyarlık Çin malına 1 Eylül
'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söylemesinin ardından, geçen hafta ABD borsalarında yüzde 3'ü bulan seviyelerde düşüş gözlemlenmişti.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:42
New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi Serena Williams servet kazandı Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması: ABD ile harekat merkezi kuruyoruz Türkiye'nin tepkisine rağmen Doğu Akdeniz'deki doğal gaz için aynı masada toplandılar