Son Dakika Haberleri: Trump'tan ticaret savaşları açıklaması: Çin masaya oturmak istiyor, bir anlaşma yapacağız
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Trump'tan ticaret savaşları açıklaması: Çin masaya oturmak istiyor, bir anlaşma yapacağız

1 saat önce

Trump'tan ticaret savaşları açıklaması: Çin masaya oturmak istiyor, bence bir anlaşma yapacağız

Trump'tan ticaret savaşları açıklaması: Çin masaya oturmak istiyor, bir anlaşma yapacağız, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Çin ile çok yakında müzakerelere başlayıp bir ticaret anlaşması yapacaklarını söyledi.


Bunun "dünya için çok olumlu bir gelişme olduğunu" belirten Trump, Çin'in ABD'li temsilcileri aradığını ve "müzakere masasına geri gelmek istediğini" belirttiğini aktardı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:30 
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