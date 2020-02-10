Trump'tan ticarette Avrupa ile anlaşma sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Çin'in ardından Avrupa ile ticaret anlaşması yapılabileceğini belirterek, "Ticarette bir sonraki gündemimiz Avrupa olabilir. Onlarla ciddi bir şekilde konuşacağız. Avrupa ile son 10-12 yıldır ticarette çok büyük açığımız var." dedi.

Beyaz Saray'da, eyalet valileriyle bir araya gelen Trump, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede şimdiye kadarki refah düzeyi en yüksek ekonomiyi ve en kapsayıcı toplumu oluşturduklarını söyleyen Trump, göreve geldiğinden bu yana 7 milyon kişilik istihdam sağlandığını ve işsizlik oranının son 50 yılın en düşük seviyesine ulaştığını ifade etti.

Trump, altyapı, eğitim ve kamu güvenliği alanlarında yapılan çalışmalara değindi, binlerce şirketin yatırım yapmak üzere ABD'ye geldiğini vurguladı.

"Ekonomide dünyanın 1 numaralı ülkesiyiz"

ABD'nin ekonomide dünyanın bir numarası olduğunun altını çizen Trump, "Başkanlığa hazırlanırken Çin'in 2019'da dünyada bir numaralı ekonomi olacağını, bizimse ikinci sırada yer alacağımızı duyardım. Yüz milyarlarca dolarlık gümrük tarifeleri getirdik. Çin'e karşı bu zamana kadarki en düşük ticaret açığını verdiğimizi gördünüz. Ekonomik büyüklük anlamında Çin'in çok ilerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ekonomik anlamda Çin'in uzun süre ABD'yi yakalayamayacağını savundu.

"Avrupa ile çok büyük bir ticaret açığımız var"

Toplantıda, eyalet valilerinin sorularını da yanıtlayan Trump, ABD'nin Çin ve Japonya ile yaptığı ticaret anlaşmalarının ardından gelecek dönem dış ticaret gündeminin ne olacağına ilişkin soru üzerine, Avrupa'nın ticarette ABD'ye "kötü davrandığını" söyledi.

Trump, "Ticarette bir sonraki gündemimiz Avrupa olabilir. Onlarla ciddi bir şekilde konuşacağız. Avrupa ile son 10-12 yıldır ticarette çok büyük açığımız var. İnanılmaz engelleri var." diye konuştu.

Bütçede, nükleer programa yönelik harcamalar artacak

ABD'nin 2021 mali bütçe taslağına ilişkin soruya ise Trump, olası büyük altyapı anlaşmaları yapmaya ve reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye hazır olduklarını, bunun için Demokratların oylarına ihtiyaç duydukları yanıtını verdi.

Trump, bütçede ülkenin nükleer programına yönelik harcamaların artacağına işaret ederek, askeri harcamalar için 740 milyar dolar ayrılacağını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına da değinen Trump, nisanda sıcaklıkların yükselmesiyle virüsün yok olacağını savunanların olduğunu kaydetti.