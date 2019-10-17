Son Dakika Haberleri: Trump'tan Türkiye-ABD mutabakatı açıklaması
Son Dakika Güncel Trump'tan Türkiye-ABD mutabakatı açıklaması

Trump'tan Türkiye-ABD mutabakatı açıklaması

31 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı tebrik ederek, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." dedi.

Trump'tan Türkiye-ABD mutabakatı açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Türkiye arasında Suriye konusunda varılan mutabakatı tebrik ederek, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." dedi.

Trump, Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere ABD ve Türkiye arasında Suriye konusunda bugün varılan anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

Söz konusu mutabakatı tebrik eden Trump, "Bugün ABD ve Türkiye için çok önemli bir gün." diye konuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ederek, "Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:48 Kaynak: AA
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