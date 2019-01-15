Trump'tan Türkiye Açıklaması: "Türkiye-Abd Ekonomi İlişkileri Büyük Genişleme Potansiyeline Sahip"
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Trump, bölgesel işbirlikleri ve ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda görüştüklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile 20 millik güvenlik alanı ve son 2 haftadır DEAŞ'ın kalıntılarına dair olan mücadelemizin de dahil olduğu meselelerde nerede durduğumuza dair görüştük. Bunun yanı sıra ABD-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler üzerine de görüştük. İki ülkenin ekonomi ilişkilerini geliştirmekten ciddi potansiyeli var" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:17 Kaynak: İHA
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