Son Dakika Haberleri: Trump'tan Türkiye Açıklaması: "Türkiye-Abd Ekonomi İlişkileri Büyük Genişleme Potansiyeline Sahip"

Trump'tan Türkiye Açıklaması: "Türkiye-Abd Ekonomi İlişkileri Büyük Genişleme Potansiyeline Sahip"

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı.

Trump'tan Türkiye Açıklaması:
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Trump, bölgesel işbirlikleri ve ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda görüştüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Trump, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 20 millik güvenlik alanı ve son 2 haftadır DEAŞ'ın kalıntılarına dair olan mücadelemizin de dahil olduğu meselelerde nerede durduğumuza dair görüştük. Bunun yanı sıra ABD-Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler üzerine de görüştük. İki ülkenin ekonomi ilişkilerini geliştirmekten ciddi potansiyeli var" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:17 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel
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