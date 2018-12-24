Son Dakika Haberleri: Trump'tan Türkiye Açıklaması: "Türkiye, Doğru Bir Kapı Komşusu"

Trump'tan Türkiye Açıklaması: "Türkiye, Doğru Bir Kapı Komşusu"

35 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı.

Trump'tan Türkiye Açıklaması:
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEAŞ'ı bitireceği konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde telefon ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüşmeyi duyuran Trump, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Trump sosyal medya hesabında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de kalan DEAŞ'tan geriye kalan her şeyin kökünü kazıyacağı konusunda beni detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Erdoğan, bunu yapabilecek biri. Ek olarak Türkiye, doğru bir kapı komşusu. Askerlerimiz eve dönüyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:24 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Politika
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