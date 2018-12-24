Trump'tan Türkiye Açıklaması: "Türkiye, Doğru Bir Kapı Komşusu"
35 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın DEAŞ'ı bitireceği konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile ABD Başkanı Donald Trump dün akşam saatlerinde telefon ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüşmeyi duyuran Trump, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Trump sosyal medya hesabında, "Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Suriye
'de kalan DEAŞ'tan geriye kalan her şeyin kökünü kazıyacağı konusunda beni detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Erdoğan, bunu yapabilecek biri. Ek olarak Türkiye, doğru bir kapı komşusu. Askerlerimiz eve dönüyor" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:24 Kaynak: İHA
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