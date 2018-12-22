Trump'tan Türkiye Mesajı
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye ve bölgedeki ülkeler DEAŞ'ı mağlup edebilir" dedi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, "Türkiye
ve bölgedeki ülkeler DEAŞ'ı mağlup edebilir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye dahil bölgedeki ülkelerin DEAŞ'ı kolayca mağlup edebileceğini belirtti. DEAŞ'ın büyük ölçüde yenildiğini belirten Trump, "Türkiye dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkeler DEAŞ'ı kolayca mağlup edebilir" ifadelerini kullandı.
Trump, Suriye
'den çekilme kararına ilişkin ise, "Biz eve dönüyoruz" paylaşımında bulundu. - WASHINGTON
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:03 Kaynak: İHA
Türkiye İhracatında 14. Sırada Bulunuyordu! Lojistik Devi Taha Kargo da Konkordato Talep Etti
ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir
Kral Selman'ın Ağabeyi Talal Bin Abdulaziz Hayatını Kaybetti
Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi