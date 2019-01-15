Son Dakika Haberleri: Trump'tan Türkiye mesajı: Ekonomik ilişkilerde potansiyel yüksek

Trump'tan Türkiye mesajı: Ekonomik ilişkilerde potansiyel yüksek

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

Trump'tan Türkiye mesajı: Ekonomik ilişkilerde potansiyel yüksek, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Trump iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin genişleme potansiyeline dikkat çekti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:34 

Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Donald Trump, Ekonomi
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