Trump'tan Türkiye mesajı: Ekonomik ilişkilerde potansiyel yüksek
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesinin ardından Twitter'dan açıklama yaptı.
ABD
Başkanı Trump
, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile telefon görüşmesinin ardından Twitter
'dan açıklama yaptı. Trump iki ülke arasındaki ekonomik ilişkinin genişleme potansiyeline dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:34
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