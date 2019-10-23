Son Dakika Haberleri: Trump'tan "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı" paylaşımı
Son Dakika Güncel Trump'tan 'Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı' paylaşımı

Trump'tan "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı" paylaşımı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye sınırında büyük başarı kaydedildiğini ve güvenli bölgenin oluşturulduğunu bildirdi.

Trump'tan

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye sınırında büyük başarı kaydedildiğini ve güvenli bölgenin oluşturulduğunu bildirdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı. Güvenli bölge yaratıldı. Ateşkes sürdü ve muharebe görevleri sona erdi." ifadesini kullandı.

Donald Trump, paylaşımında "Kürtlerin ABD'lilerle çok iyi çalıştığını ve güvende olduklarını, DEAŞ mahkumlarının da emniyete alındığını" belirterek, konuyla ilgili yerel saatle 11.00'de Beyaz Saray'da açıklama yapacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Suriye'nin kuzeyine ilişkin 10 maddelik mutabakat metni üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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