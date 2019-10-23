Son Dakika Haberleri: Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (2) - WASHINGTON
Son Dakika Güncel Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (2) - WASHINGTON

Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (2) - WASHINGTON

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.

Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (2) - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:45 Kaynak: AA
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