Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (2) - WASHINGTON
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 08:45 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.
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