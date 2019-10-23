Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (3)
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:51 Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.
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