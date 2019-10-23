Son Dakika Haberleri: Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (3)
Son Dakika Güncel Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (3)

Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (3)

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanlığına Türkiye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini bildirdi.

Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (3)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norm Ender'den "Mekanın Sahibi şarkısı çalıntı" iddiasına yanıt: Bebelerin kurbanı olmayın
Soçi Mutabakatı sonrası Rusya sınırda devriyeye başladı Donald Trump'tan teröristbaşı Mazlum Kobani'ye skandal teşekkür tweeti: ABD'ye davet etti Rusya, terör örgütü YPG ile Soçi'deki mutabakatı görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 23:19:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Türkiye yaptırımlarının kaldırılması talimatı (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]