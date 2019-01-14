Son Dakika Haberleri: Trump'tan Türkiye'ye tehdit

Trump'tan Türkiye'ye tehdit

47 dakika önce

ABD Başkanı Trump, "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz.

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ABD Başkanı Trump, "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:06 

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Ekonomi
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