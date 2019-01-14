Trump'tan Türkiye'ye tehdit
47 dakika önce
ABD Başkanı Trump, "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz.
ABD
Başkanı Trump
, "Kürtler'e saldırırlarsa Türkiye
'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz. 20 millik güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtler'in de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 07:06
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