Son Dakika Haberleri: Trump'tan "Türkiye'ye yaptırım" açıklaması
Son Dakika Güncel Trump'tan 'Türkiye'ye yaptırım' açıklaması

Trump'tan "Türkiye'ye yaptırım" açıklaması

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, çelikte gümrük vergisinin Türkiye için yeniden yüzde 50'ye çıkarılacağını söyledi.

Trump'tan

ABD Başkanı Donald Trump, çelikte gümrük vergisinin Türkiye için yeniden yüzde 50'ye çıkarılacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada daha yaptı. Trump, "Çelikte gümrük vergisi yeniden yüzde 50'ye çıkacak. ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yürüttüğü 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakerelerini derhal durduracak" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:00 Kaynak: İHA
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