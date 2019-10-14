Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın
8 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donal Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Türkiye'ye 'güçlü' yaptırımlar uygulanması konusunda 'büyük bir mutabakat' olduğunu, Hazine Bakanlığı'nın harekete geçmeye hazır olduğunu yazdı. Trump, Türkiye'nin bunu istemediğini vurgularken "beklemede kalın" dedi.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Türkiye'ye 'güçlü' yaptırımlar uygulanması konusunda 'büyük bir mutabakat' sağlandığını, Hazine Bakanlığı'nın harekete geçmeye hazır olduğunu yazdı. Trump, Türkiye'nin bunu istemediğini vurgularken "beklemede kalın!" dedi.
Başkan Trump, Kürtler ve Türklerin yıllardır savaştığını söyleyerek "sonsuz savaş" tanımlamasında bulundu ve durumu yakından izlediklerini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın eleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na, KKTC'li siyasetçilerden destek geldi ABD'nin, Suriye'deki askerlerinin büyük bir kısmını birkaç gün içinde çekeceği iddia edildi Tunus'un yeni cumhurbaşkanı Anayasa Profesörü Kays Said oldu Ekvador'da protestolar: Başkent Quito'da sokağa çıkma yasağı