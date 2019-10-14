Son Dakika Haberleri: Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın
Son Dakika Dünya Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın

8 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donal Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin Türkiye'ye 'güçlü' yaptırımlar uygulanması konusunda 'büyük bir mutabakat' olduğunu, Hazine Bakanlığı'nın harekete geçmeye hazır olduğunu yazdı. Trump, Türkiye'nin bunu istemediğini vurgularken "beklemede kalın" dedi.

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında Türkiye'ye 'güçlü' yaptırımlar uygulanması konusunda 'büyük bir mutabakat' sağlandığını, Hazine Bakanlığı'nın harekete geçmeye hazır olduğunu yazdı. Trump, Türkiye'nin bunu istemediğini vurgularken "beklemede kalın!" dedi.



Başkan Trump, Kürtler ve Türklerin yıllardır savaştığını söyleyerek "sonsuz savaş" tanımlamasında bulundu ve durumu yakından izlediklerini vurguladı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:17 
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