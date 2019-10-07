Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi açıklama
48 dakika önce
ABD Başkanı Trump, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" dedi.
ABD Başkanı Trump, " Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:21
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