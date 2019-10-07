Son Dakika Haberleri: Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi açıklama
Son Dakika Ekonomi Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi açıklama

Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi açıklama

48 dakika önce

ABD Başkanı Trump, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" dedi.

Trump'tan Türkiye'ye yönelik tehdit gibi açıklama, System.String[]

ABD Başkanı Trump, " Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 08:21 
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