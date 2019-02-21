Son Dakika Haberleri: Trump'tan Washington Post'a Dava Açan Gence Destek

Trump'tan Washington Post'a Dava Açan Gence Destek

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post gazetesine 250 milyon dolarlık dava açan gence destek vererek, "Göster onlara Nick." ifadesini kullandı.

Trump'tan Washington Post'a Dava Açan Gence Destek, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Washington Post gazetesine 250 milyon dolarlık dava açan gence destek vererek, "Göster onlara Nick." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Trump, paylaşımında gazeteye dava açan 16 yaşındaki gencin ifadelerini hatırlatarak, "Washington Post gazetesi en temel gazetecilik standartlarını hiçe saydı, çünkü Başkan Donald Trump'a karşı olan ön yargılı gündemlerini dayatmak istediler. Göster onlara Nick. Sahte haber." ifadelerini kullandı.

Washington Post gazetesi, geçen ay Washington'da bulunan Lincoln anıtı önünde yerli Amerikalıların düzenlediği gösteri sırasında göstericilerle "alay eden" Nicholas Sandman adındaki 16 yaşındaki genç hakkında haberler yapmıştı.

Sandman'ın ailesi de gazetenin çocukları hakkında yayımladığı haberlerin aslında Başkan Trump'ı hedef almak adına yapıldığını öne sürmüştü. Aile bunun üzerine ise çocuklarının haber amaçlı olarak kullanıldığı belirtmiş ve Washington Post gazetesine karşı dava açmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 12:20 Kaynak: AA

Donald Trump, Washington Post, Washington, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Altaylı, Şeyma Subaşı ile Dalga Geçti! Çanakkale Depremi Sonrası İstanbul'da 4 Katlı Bina Boşaltıldı

Adnan Oktar'a 30 Yıl Hizmet Eden Eski Kedicikten Namaz İtirafı! CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş, Cemevi ve HDP İddialarına Yanıt Verdi: İşçileri Korkutmak İçin Yapıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 01:30:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Washington Post'a Dava Açan Gence Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]