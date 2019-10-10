Trump'tan yeni mesaj
1 saat önce
Trump, "Eğer kurallara göre oynamaz ise Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla ağır şekilde vuracağımızı söyledik.
Trump, "Eğer kurallara göre oynamaz ise Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla ağır şekilde vuracağımızı söyledik. Durumu yakından izliyorum" tweeti attı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:56
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