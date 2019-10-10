Son Dakika Haberleri: Trump'tan yeni mesaj
Son Dakika Ekonomi Trump'tan yeni mesaj

Trump'tan yeni mesaj

1 saat önce

Trump, "Eğer kurallara göre oynamaz ise Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla ağır şekilde vuracağımızı söyledik.

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Trump, "Eğer kurallara göre oynamaz ise Türkiye'yi finansal olarak ve yaptırımlarla ağır şekilde vuracağımızı söyledik. Durumu yakından izliyorum" tweeti attı.

Donald Trump, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:56 
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