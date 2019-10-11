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Trump'tan yeni suriye açıklaması

19 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Suriye konusunda 3 seçenekleri olduğunu ifade ederek, "Şimdi önümüzde 3 seçenek var. Asker göndermek, Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapmak" diye yazdı.

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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Suriye konusunda 3 seçenekleri olduğunu ifade ederek, "Şimdi önümüzde 3 seçenek var. Asker göndermek, Türkiye'ye yaptırım uygulamak, Türkiye ve Kürtler arasında bir anlaşma için arabuluculuk yapmak" diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusunun birlikte katıldığı Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı bölgede artık ABD askerlerinin bulunmadığını yineledi. Bölgedeki DEAŞ hilafetini yüzde yüz mağlubiyete uğrattıklarını kaydeden Trump, Suriye konusunda 3 seçenekleri olduğunu ifade ederek, "Bizim önümüzde 3 seçenek var. ya oraya asker gönderip, askeri olarak zafer kazanacağız, ya Türkiye'ye finansal olarak yaptırımlarla vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler arasında arabuluculuk yapacağız" ifadelerine yer verdi.


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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:09 Kaynak: DHA
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