Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Türkiye ile ilişkiler iyi, Kürtleri de terk etmiyoruz
9 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dünkü tehditlerinin ardından bugün yaptığı açıklamada Türkiye'yi savundu, Kürtleri de terk etmediklerini söyledi. Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, dünkü tehditlerinin ardından bugün yaptığı açıklamada Türkiye'yi savundu, Kürtleri de terk etmediklerini ifade etti. Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.
Başkan Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ve Türkiye'nin olası Suriye-Irak operasyonuna ilişkin gelen tepkilere yanıt niteliğindeki açıklamasında şu ifadelere yer verdi Açıklaması
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:51
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