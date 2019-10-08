Son Dakika Haberleri: Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Türkiye ile ilişkiler iyi, Kürtleri de terk etmiyoruz
Son Dakika Dünya Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Türkiye ile ilişkiler iyi, Kürtleri de terk etmiyoruz

Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Türkiye ile ilişkiler iyi, Kürtleri de terk etmiyoruz

9 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dünkü tehditlerinin ardından bugün yaptığı açıklamada Türkiye'yi savundu, Kürtleri de terk etmediklerini söyledi. Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.

Trump'tan yeni Suriye açıklaması: Türkiye ile ilişkiler iyi, Kürtleri de terk etmiyoruz, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, dünkü tehditlerinin ardından bugün yaptığı açıklamada Türkiye'yi savundu, Kürtleri de terk etmediklerini ifade etti. Trump ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 13 Kasım'da Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurdu.


Başkan Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ve Türkiye'nin olası Suriye-Irak operasyonuna ilişkin gelen tepkilere yanıt niteliğindeki açıklamasında şu ifadelere yer verdi Açıklaması

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:51 
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