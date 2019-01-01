Trump'tan Yeni Yıl Mesajı
13 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.
ABD
Başkanı Donald Trump
, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. "2018 yılı tarihi başarıların yılı oldu" başlıklı videoda Trump, yönetimi döneminde başarılı bir ekonomik seyir izlediğini örneklerle anlattı, siyasi hamlelerini dile getirdi. Videonun sonunda ise yeni yılın herkese mutluluklar getirmesini dilediğini söyledi.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:28 Kaynak: DHA
Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!
Merve Taşkın'dan Yeni Yıl Temalı Cesur Fotoğraf!
Komedyen Şahan Gökbakar, Sosyal Medya Hesabında İlk Kez Çocuklarının Yüzünü Gösterdi
Floyd Mayweather, Kickboks Dövüşçüsünü Mağlup Ederek 9 Milyon Dolar Kazandı