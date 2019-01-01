Son Dakika Haberleri: Trump'tan Yeni Yıl Mesajı

Trump'tan Yeni Yıl Mesajı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı.

Trump'tan Yeni Yıl Mesajı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı paylaştı. "2018 yılı tarihi başarıların yılı oldu" başlıklı videoda Trump, yönetimi döneminde başarılı bir ekonomik seyir izlediğini örneklerle anlattı, siyasi hamlelerini dile getirdi. Videonun sonunda ise yeni yılın herkese mutluluklar getirmesini dilediğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:43 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komedyen Şahan Gökbakar, Sosyal Medya Hesabında İlk Kez Çocuklarının Yüzünü Gösterdi Floyd Mayweather, Kickboks Dövüşçüsünü Mağlup Ederek 9 Milyon Dolar Kazandı

Manchester City Forması Giyen Raheem Sterling'in 1 Yaşındaki Oğlu, Herkesi Şaşırttı Ünlü Profesör Canan Karatay, Yeni Yıl Partisinde Sahneye Çıkıp Şarkı Söyledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 13:28:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Yeni Yıl Mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]