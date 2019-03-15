Trump'tan Yeni Zelanda Saldırısına Kınama

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıları kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıları kınadı.



ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan saldırıları Twitter'da kınadı. Trump paylaştığı tweet'te, "Cami saldırılarından sonra Yeni Zelanda halkına taziyelerimi ve iyi dileklerimi gönderiyorum. 49 kişi anlamsız bir şekilde öldürüldü, çok daha fazlası yaralandı. ABD her konuda Yeni Zelanda halkının yanındadır. Tanrı herkesi korusun" ifadelerini kullandı.



Beyaz Saray'dan saldırı açıklaması



Beyaz Saray da camilere gerçekleştirilen kötü niyetli nefret eylemlerini kınadı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, "ABD, Christchurch'te gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanlarla ve aileleriyle birlikte. Yeni Zelanda halkıyla ve hükümetiyle bu kötü niyetli nefret eylemine karşı dayanışma içinde duruyoruz" dedi. - WASHINGTON

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