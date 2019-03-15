Son Dakika Haberleri: Trump'tan Yeni Zelanda Saldırısına Kınama

Trump'tan Yeni Zelanda Saldırısına Kınama

53 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıları kınadı.

Trump'tan Yeni Zelanda Saldırısına Kınama, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'da camilere yapılan saldırıları kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan saldırıları Twitter'da kınadı. Trump paylaştığı tweet'te, "Cami saldırılarından sonra Yeni Zelanda halkına taziyelerimi ve iyi dileklerimi gönderiyorum. 49 kişi anlamsız bir şekilde öldürüldü, çok daha fazlası yaralandı. ABD her konuda Yeni Zelanda halkının yanındadır. Tanrı herkesi korusun" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'dan saldırı açıklaması

Beyaz Saray da camilere gerçekleştirilen kötü niyetli nefret eylemlerini kınadı. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, "ABD, Christchurch'te gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Düşüncelerimiz ve dualarımız kurbanlarla ve aileleriyle birlikte. Yeni Zelanda halkıyla ve hükümetiyle bu kötü niyetli nefret eylemine karşı dayanışma içinde duruyoruz" dedi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:19 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Yeni Zelanda, Politika
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