Trump'tan YPG/PKK'ya:

ABD Başkanı Donald Trump, YPG/ PKK'lılara atıfta bulunarak, "Daha önce söylediğim gibi onlar melek değil, geriye dönüp baktığınızda. Onlarla birlikte savaştık, onlara bizimle savaşmaları için çok para ödedik" dedi.

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK terör unsurlarına yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türk yetkililer ile görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini hatırlatan Trump, "Mike yola çıkıyor. Şuan burada bizimle olan Mike Pompeo da görüşmelerde olacak. Orada birçok harika insanımız var" dedi.

Trump, YPG/PKK'ya atıfta bulunarak, "Daha önce söylediğim gibi onlar melek değil, geriye dönüp baktığınızda. Onlarla birlikte savaştık, onlara bizimle savaşmaları için çok para ödedik" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Rus faaliyetlerine de değinen Trump, Rusya'nın bölgede Suriye ile birlikte hareket ettiğini belirterek, "Rusya daha önceden Afganistan'a da dahil oldu. Eskiden Sovyet Birliği olarak biliniyorlardı, şimdi ise Rusya oldularsa bunun bir sebebi var. Çünkü Afganistan'da çok para kaybettiler" dedi

Rusya'nın bunu yapması halinde Türkiye ile ve sınır bölgesi ile problemleri olacağını ve bu sınırın onlara ait olmadığını söyledi. Trump, "Hikaye bu ve çok basit, izliyoruz, müzakere ediyoruz, Türkiye'nin doğru şeyi yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü biz ABD içinde olsun olmasın savaşları durdurmak istiyoruz. Savaşların durduğunu görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye sınırında yaşanan durumun ABD'ye olan yansıması hakkında da değerlendirmede bulunan Trump, "ABD için stratejik olarak muhteşem. Askerlerimiz oranın dışında. Askerlerimiz tamamen güvende" ifadelerini dedi.

Bölgedeki tüm aktörlerin terör örgütü DEAŞ'tan nefret ettiğinin altını çizen Trump, "Üzerine konuştuğumuz herkes. Suriye bizden daha fazla, Rusya bizden daha fazla" dedi.

ABD Başkanı ayrıca bölgede kendi askerlerinin savaşmaması gerektiğini yineleyerek verdiği sözleri tutmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulamanın daha kolay bir seçenek olduğunu söyledi. New York Times'ın gündeme getirdiği, ABD'nin İncirlik'te bulunan nükleer silahları taşıyacağına yönelik iddiaya ise Trump, "Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminiz" cevabını verdi.

(İHA)