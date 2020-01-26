Trump'tan Zarif'e yanıt: Müzakere için yaptırımları kaldırmamızı istiyor, hayır, teşekkürler! - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'tan Zarif'e yanıt: Müzakere için yaptırımları kaldırmamızı istiyor, hayır, teşekkürler! - Son Dakika Dünya

Trump'tan Zarif'e yanıt: Müzakere için yaptırımları kaldırmamızı istiyor, hayır, teşekkürler!

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere etmek için yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi.

Trump'tan Zarif'e yanıt: Müzakere için yaptırımları kaldırmamızı istiyor, hayır, teşekkürler!, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'la müzakere etmek için yaptırımların kaldırılmayacağını söyledi.


İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Der Spiegel dergisine verdiği röportaja yanıt olduğu düşünülen açıklamada, Trump, "İran Dışişleri Bakanı İran'ın ABD ile müzakere etmek istediğini, ancak yaptırımların kaldırılmasını istediğini söyledi. Hayır, teşekkürler!" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:13 
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