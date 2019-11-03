Son Dakika Haberleri: Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti
Son Dakika Güncel Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Trump'tan Zelensky'ye Beyaz Saray daveti, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

Trump, New York'a ziyareti sırasında kendisi ile seyahat eden gazetecilere, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Azil soruşturmasına neden olan Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde yanlış bir şey yapmadığını kaydeden Trump, soruşturmaya ilişkin "Bu sahtekarlık, bu bir hile. Demokratlar bunu kazanamayacakları bir seçimi kazanmak için siyasi amaçlar için kullanıyorlar." dedi.

Trump'ın Zelenskiy'den, ABD'nin ülkesine askeri yardımları göndermesi için Demokrat başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu hakkındaki iddiaları soruşturmasını talep ettiği iddia edilmiş ve bu iddialar üzerine hakkında azil soruşturması başlatılmıştı.

Azil soruşturması devam ederken Ukranya liderini Beyaz Saray'a davet edip etmeyeceğine ilişkin bir soruya yanıt veren Trump, "Muhtemelen gelecek. İki kez konuştum onunla. Gelmek isterse onu Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyarım. Gelmek ister o da. Hemen gelir. Çok iyi bir adam." diye konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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