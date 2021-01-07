Trump taraftarlarının Kongre binasına girdiği Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı - Son Dakika

ABD'nin başkenti Washington'da Kongredeki olaylar nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı.

Yasak, yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar (TSİ ile 02.00-14.00) uygulanacak.

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileşeceği Kongre oturumu sırasında ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmişti.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti. Göstericilerin Temsilciler Meclisi salonuna kadar girmesi üzerine Kongredeki oturuma ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

Trump, olaylar üzerine Kongreye Ulusal Muhafızların sevk edilmesi talimatı vermişti.

Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00'den yarın sabah 06.00'ya kadar şehirde "sokağa çıkma" yasağı ilan ettiğini duyurmuştu.