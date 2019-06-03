Son Dakika Haberleri: Trump tarihi İngiltere ziyaretine Londra Belediye Başkanı ile tartışarak başladı
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Trump tarihi İngiltere ziyaretine Londra Belediye Başkanı ile tartışarak başladı

33 dakika önce

İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Normandiya Çıkarması, diğer adıyla D-Day olarak anılan ve 6 Haziran 1944'te gerçekleşen askeri işbirliğinin onuruna ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye devlet ziyareti gerçekleştiriyor.

Trump tarihi İngiltere ziyaretine Londra Belediye Başkanı ile tartışarak başladı, System.String[]
İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Normandiya Çıkarması, diğer adıyla D-Day olarak anılan ve 6 Haziran 1944'te gerçekleşen askeri işbirliğinin onuruna ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye devlet ziyareti gerçekleştiriyor.

Bu resmi seamonyal ziyarette İngiltere kraliçesi ve ailesi dahil siyasetin önde gelen isimleri ile biraraya gelecek olan Trump daha önce ülkenin önemli bir kesimi tarafından protesto edilmiş ve İngiltere'ye davet edilmemesi talep edilmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:53 
Normandiya, İngiltere, Donald Trump, Dünya
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