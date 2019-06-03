Trump tarihi İngiltere ziyaretine Londra Belediye Başkanı ile tartışarak başladı
33 dakika önce
İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Normandiya Çıkarması, diğer adıyla D-Day olarak anılan ve 6 Haziran 1944'te gerçekleşen askeri işbirliğinin onuruna ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye devlet ziyareti gerçekleştiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:53
İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren Normandiya
Çıkarması, diğer adıyla D-Day olarak anılan ve 6 Haziran
1944'te gerçekleşen askeri işbirliğinin onuruna ABD
Başkanı Donald Trump
, İngiltere
'ye devlet ziyareti gerçekleştiriyor.
Bu resmi seamonyal ziyarette İngiltere kraliçesi ve ailesi dahil siyasetin önde gelen isimleri ile biraraya gelecek olan Trump daha önce ülkenin önemli bir kesimi tarafından protesto edilmiş ve İngiltere'ye davet edilmemesi talep edilmişti.
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