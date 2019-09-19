Son Dakika Haberleri: Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz
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Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz

41 dakika önce

ABD Başkanı Trump, İran'a olası bir müdahale konusunda, "Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur.

Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz, System.String[]

ABD Başkanı Trump, İran'a olası bir müdahale konusunda, "Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:35 
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