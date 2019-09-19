Trump: Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz
41 dakika önce
ABD Başkanı Trump, İran'a olası bir müdahale konusunda, "Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur.
ABD Başkanı Trump, İran'a olası bir müdahale konusunda, "Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:35
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