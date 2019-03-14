Son Dakika Haberleri: Trump: Theresa May tavsiyemi dinlemedi

Trump: Theresa May tavsiyemi dinlemedi

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, son Brexit oylamasına ilişkin, "Nasıl müzakere edileceği konusunda Başbakan'a (Theresa May) fikir vermiştim. Bu tavsiyeyi dinlemedi; sorun yok." ifadelerini kullandı.

Trump: Theresa May tavsiyemi dinlemedi, System.String[]
ABD Başkanı Trump, son Brexit oylamasına ilişkin, "Nasıl müzakere edileceği konusunda Başbakan'a (Theresa May) fikir vermiştim. Bu tavsiyeyi dinlemedi; sorun yok." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:10 

Amerika Birleşik Devletleri, Theresa May, Donald Trump, Ekonomi
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