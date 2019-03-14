Trump: Theresa May tavsiyemi dinlemedi
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, son Brexit oylamasına ilişkin, "Nasıl müzakere edileceği konusunda Başbakan'a (Theresa May) fikir vermiştim. Bu tavsiyeyi dinlemedi; sorun yok." ifadelerini kullandı.
ABD
Başkanı Trump
, son Brexit oylamasına ilişkin, "Nasıl müzakere edileceği konusunda Başbakan'a (Theresa May
) fikir vermiştim. Bu tavsiyeyi dinlemedi; sorun yok." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 08:10
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