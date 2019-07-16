Son Dakika Haberleri: Trump: Thiel'in iddiaları üzerine Google'ı inceleyeceğiz
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Trump: Thiel'in iddiaları üzerine Google'ı inceleyeceğiz

7 dakika önce

Teknoloji yatırımcısı ve Facebook Yönetim Kurulu üyesi Peter Thiel ABD'li yetkililerine Çin'in Google üzerindeki etkisini araştırma çağrısı yapması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin konu ile "ilgileneceğini" açıkladı.

Trump: Thiel'in iddiaları üzerine Google'ı inceleyeceğiz, System.String[]
– Teknoloji yatırımcısı ve Facebook Yönetim Kurulu üyesi Peter Thiel ABD'li yetkililerine Çin'in Google üzerindeki etkisini araştırma çağrısı yapması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin konu ile "ilgileneceğini" açıkladı.
Trump,  Thiel'in Fox News'e yaptığı açıklamalar üzerine yaptığı Tiwtter paylaşımında Thilel'in "Konuyu herkesden iyi bilen harika ve parlak biri" olduğunu belirtti ve "görünüşe göre" Google'ın "haince bir iş yaptığını" söyledi.


- İstanbul
Donald Trump, Facebook, Google, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:13 Kaynak: DHA
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