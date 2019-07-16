Trump: Thiel'in iddiaları üzerine Google'ı inceleyeceğiz
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Teknoloji yatırımcısı ve Facebook Yönetim Kurulu üyesi Peter Thiel ABD'li yetkililerine Çin'in Google üzerindeki etkisini araştırma çağrısı yapması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin konu ile "ilgileneceğini" açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:13 Kaynak: DHA
– Teknoloji yatırımcısı ve Facebook Yönetim Kurulu üyesi Peter Thiel ABD'li yetkililerine Çin'in Google üzerindeki etkisini araştırma çağrısı yapması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin konu ile "ilgileneceğini" açıkladı.
Trump, Thiel'in Fox News'e yaptığı açıklamalar üzerine yaptığı Tiwtter paylaşımında Thilel'in "Konuyu herkesden iyi bilen harika ve parlak biri" olduğunu belirtti ve "görünüşe göre" Google'ın "haince bir iş yaptığını" söyledi.
- İstanbul
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