Trump: Ticaret anlaşmaları ve orduda büyük gelişmeler var
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ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret anlaşmaları ve ABD ordusunda "büyük gelişmeler" olduğunu belirterek, "ABD'ye yeniden saygı duyulduğunu" söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
ABD Başkanı Donald Trump, küresel ticaret anlaşmaları ve ABD ordusunda "büyük gelişmeler" olduğunu belirterek, "ABD'ye yeniden saygı duyulduğunu" söyledi.
Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:
"Şu an ülkemiz için harika şeyler oluyor. Hem ordumuz hem de ticaret anlaşmaları açısından yıllarca süren sömürüden sonra işler hızla değişiyor. Büyük gelişmeler var. ABD'ye yeniden saygı duyuluyor. ABD'yi harika tutmaya devam edelim!"
Geçen hafta Cuma günü yaptığı açıklamada Trump, ABD'nin Çin'le bir anlaşma yapmaya hazır olmadığını söylemişti. Çin'e yönelik ek gümrük vergisi politikalarından başka çareleri olmadığını belirten Trump, iki ülke arasından Eylül'de devam etmesi planlanan görüşmelerin iptal edilebileceğini söylemişti.
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