Son Dakika Haberleri: Trump Ticaret Savaşında Ateşkesi Uzattı

Trump Ticaret Savaşında Ateşkesi Uzattı

36 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD; Çin ile ticaret müzakereleri kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım, hizmetler, kur gibi yapısal meseleler üzerinde azımsanmayacak bir yol katetmiştir.

Trump Ticaret Savaşında Ateşkesi Uzattı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, "ABD; Çin ile ticaret müzakereleri kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım, hizmetler, kur gibi yapısal meseleler üzerinde azımsanmayacak bir yol katetmiştir. Bu verimli sürecin sonucu olarak vergilerin yükseltilmesi için belirtilen tarih olan 1 Mart'ı erteliyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarılacağını açıklamış, karar tüm dünya genelinde tepki toplamıştı. Bu sebeple Trump, uluslararası kamuoyunun isteği üzerine, Çin ile ticaret müzakereleri yapılacağını açıklamış ve vergilerin 1 Mart'a kadar ertelendiğini duyurmuştu. Bugün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, müzakerelerde 'önemli mesafe katedildiğini' söyleyerek, ek vergiler için belirlenen 1 Mart tarihinin uzatılacağını duyurdu. Trump mesajında, "ABD; Çin ile ticaret müzakereleri kapsamında fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, tarım, hizmetler, kur gibi yapısal meseleler üzerinde azımsanmayacak bir yol katetmiştir. Bu verimli sürecin sonucu olarak vergilerin yükseltilmesi için belirtilen tarih olan 1 Mart'ı erteliyorum" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, müzakerelerin ilerlemesi ve sonuç alınması halinde, anlaşmayı tamamlamak ve nihai sonuç almak için Çin Başbakanı Xi Jinping ile Florida'da bir araya geleceğini açıkladı. ABD ve Çin liderleri, 2018 Aralık ayında, devam eden ticaret savaşına 90 günlük bir ateşkes kararı almış ve müzakerelere başlanmıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:31 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel
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