Son Dakika Haberleri: Trump Tower Toplantısına Katılan Rus Avukata Dava

Trump Tower Toplantısına Katılan Rus Avukata Dava

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılında gerçekleşen seçim çalışmaları sırasında, kampanya yetkilileri ile görüştüğü açığa çıkan Rus avukat Natalia V. Veselnitskaya hakkında dava açıldı.

Trump Tower Toplantısına Katılan Rus Avukata Dava, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 yılında gerçekleşen seçim çalışmaları sırasında, kampanya yetkilileri ile görüştüğü açığa çıkan Rus avukat Natalia V. Veselnitskaya hakkında dava açıldı.

Amerikan New York Times gazetesinin haberine göre New York federal savcıları, ünlü Rus avukat Natalia V. Veselnitskaya hakkında dava açtı. 2016 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasını yürüten ekiple Trump Tower'da görüştüğü ortaya çıkan Rus avukat, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Seçimleri Trump'ın kazanmasının ardından ABD'de Rusya'nın seçimlerine müdahale ettiği savunulmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Rus avukat Veselnitskaya'nın 2016'da Trump Tower'daki görüşmede Trump'ın seçimlerdeki rakibi Hilary Clinton hakkında skandal konular bulma sözü verdiği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili soruşturma sürerken Rus avukat Natalia V. Veselnitskaya, hakkında kara para akladığı iddia edilen Rus iş adamı ve yatırım şirketine açılan soruşturmayı engelleme suçlamasıyla dava açıldı.

İddialara göre Rus üst düzey bir yatırımcı ABD'de kara para aklamak amacıyla 14 milyon dolarlık bir emlak yatırımı yapmıştı. İş adamının kara para aklama faaliyeti açığa çıkınca soruşturma açılmış ve avukatlığını Natalia V. Veselnitskaya yapmıştı.

Açılan davanın seçim kampanyalarıyla bağlantılı olmadığı ancak, soruşturmanın üstünü kapatan avukatın Rus hükümet yetkilileriyle derin bağları olduğunu göstermesi açısından önem taşıdığı belirtildi. - MOSKOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

Donald Trump, 3. Sayfa
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