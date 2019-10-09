Son Dakika Haberleri: Trump: Türkiye Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu IŞİD militanlarıyla ilgili sorumluluk almalı
Son Dakika Dünya Trump: Türkiye Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu IŞİD militanlarıyla ilgili sorumluluk almalı

Trump: Türkiye Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu IŞİD militanlarıyla ilgili sorumluluk almalı

38 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın geri almayı reddettiği tutukulu IŞİD militanlarının Türkiye'nin sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.

Trump: Türkiye Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu IŞİD militanlarıyla ilgili sorumluluk almalı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın geri almayı reddettiği tutukulu IŞİD militanlarının Türkiye'nin sorumluluğunda bulunduğunu söyledi.


Olası Suriye operasyonuyla ilgili sosyal medya paylaşımlarını sürdüren Trump, "Farklı gruplar arasındaki savaş yüz yıllardır sürüyor. ABD Ortadoğu'da hiç olmamalıydı. 50 askerimiz geri çektik. Türkiye Avrupa'nın kabul etmediği tutuklu IŞİD savaşçılarıyla ilgili sorumluluk almalı. Bu bitmeyen aptalca savaş bizim için sona eriyor." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:21 
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