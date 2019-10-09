Son Dakika Haberleri: Trump: türkiye, avrupa'nın reddettiği deaş'lıları almalı
Son Dakika Güncel Trump: türkiye, avrupa'nın reddettiği deaş'lıları almalı

Trump: türkiye, avrupa'nın reddettiği deaş'lıları almalı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, Avrupa'nın almayı reddettiği DEAŞ'lıları almalı. Bu aptal sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor!

Trump: türkiye, avrupa'nın reddettiği deaş'lıları almalı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Türkiye, Avrupa'nın almayı reddettiği DEAŞ'lıları almalı. Bu aptal sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor!" dedi.

Trump, "Çeşitli gruplar arasındaki savaş yüzyıllardır sürüyor. ABD, asla Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi oradan çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın almayı reddettiği DEAŞ'lıları almalı. Bu aptal sonu olmayan savaşlar bizim için bitiyor!" ifadelerini kullandı.


Donald Trump, Türkiye, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:56 Kaynak: DHA
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