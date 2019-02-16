Son Dakika Haberleri: Trump, Türkiye Büyükelçiliği İçin Adayını Açıkladı

Trump, Türkiye Büyükelçiliği İçin Adayını Açıkladı

50 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.

Trump, Türkiye Büyükelçiliği İçin Adayını Açıkladı, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından David Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak aday gösterdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın David Michael Satterfield'i Türkiye Büyükelçisi olarak atamak istediği belirtildi.

Halen ABD Dışişleri Bakanlığında Yakın Doğu İlişkilerinden sorumlu müsteşar olarak görev yapan Sattefield'in Türkiye Büyükelçisi olabilmesi için Senatoda yapılacak oylamayı beklemesi gerekecek.

Trump yönetimi, ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi John Bass'ın yerine bir atama yapmamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:06 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Güncel
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