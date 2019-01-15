Trump, Türkiye hakkında 7 yılda 28 tweet attı
43 dakika önce
Mesajlarını dünyaya Twitter üzerinden duyurmayı tercih eden ABD Başkanı Trump, Türkiye hakkında bugüne kadar 28 paylaşımda bulundu.
Mesajlarını dünyaya Twitter üzerinden duyurmayı tercih eden ABD Başkanı Trump, Türkiye hakkında bugüne kadar 28 paylaşımda bulundu. Trump'ın son iki mesajından birinde tehdit, diğerinde ilişkileri geliştirme niyeti vardı. (Muhammed Kafadar)
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:34
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