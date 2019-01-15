Son Dakika Haberleri: Trump, Türkiye hakkında 7 yılda 28 tweet attı

Trump, Türkiye hakkında 7 yılda 28 tweet attı

43 dakika önce

Mesajlarını dünyaya Twitter üzerinden duyurmayı tercih eden ABD Başkanı Trump, Türkiye hakkında bugüne kadar 28 paylaşımda bulundu.

Trump, Türkiye hakkında 7 yılda 28 tweet attı, System.String[]
Mesajlarını dünyaya Twitter üzerinden duyurmayı tercih eden ABD Başkanı Trump, Türkiye hakkında bugüne kadar 28 paylaşımda bulundu. Trump'ın son iki mesajından birinde tehdit, diğerinde ilişkileri geliştirme niyeti vardı. (Muhammed Kafadar)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:34 

Amerika Birleşik Devletleri, Twitter, Türkiye, Donald Trump, Ekonomi
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