Trump: Türkiye için büyük yaptırımlar geliyor
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat konusunda yeşil ışık yakan Trump, Avrupa ve ülkesindeki tepkilerin ardından bir kez daha yaptırım söylemini gündeme taşıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat konusunda yeşil ışık yakan Trump, Avrupa ve ülkesindeki tepkilerin ardından bir kez daha yaptırım söylemini gündeme taşıdı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:32
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