Son Dakika Haberleri: Trump: Türkiye için büyük yaptırımlar geliyor
Son Dakika Ekonomi Trump: Türkiye için büyük yaptırımlar geliyor

Trump: Türkiye için büyük yaptırımlar geliyor

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat konusunda yeşil ışık yakan Trump, Avrupa ve ülkesindeki tepkilerin ardından bir kez daha yaptırım söylemini gündeme taşıdı.

Trump: Türkiye için büyük yaptırımlar geliyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat konusunda yeşil ışık yakan Trump, Avrupa ve ülkesindeki tepkilerin ardından bir kez daha yaptırım söylemini gündeme taşıdı.

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Avrupa, Suriye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:32 
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