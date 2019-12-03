Son Dakika Haberleri: Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz iyi
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Trump: Türkiye ile ilişkilerimiz iyi

6 saat önce

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'nin Suriye sınırı yakınından çekildik.

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NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi nedeniyle İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan ve basına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'nin Suriye sınırı yakınından çekildik. Orada iyi iş çıkarıyorlar" dedi.

Trump, zirve nedeniyle gittiği Londra'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbeg ile basına açıklamalarda bulundu. Trump basına yaptığı açıklamasında, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Türkiye'nin Suriye sınırı yakınından çekildik. Orada iyi iş çıkarıyorlar. Sınırda yeterince bulunduk, petrolün kontrolü bizde. Sınırda, DEAŞ'tan geri kalanlarla savaşan küçük bir grubumuz bulunuyor. DEAŞ'ı yendik, kimse bu kadar hızlı bunu başarabileceğimizi düşünmüyordu. Bunu çok hızlı başardım. DEAŞ'ın tekrar etkin olmaya dair girişimleri bulunuyor ve bu yüzden orada küçük bir grup adamımızı bıraktık. Ama daha da önemli olanı petrolün kontrolü bizde. Bizi harekete geçiren petroldü çünkü, DEAŞ ekonomik gücünü petrolden alıyordu. Ayrıca, DEAŞ lideri Bağdadi'yi öldürdük ve Bağdadi'nin ikinci adamını da öldürdük çünkü DEAŞ'ı yeniden oluşturmaya çalışıyordu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Trump'ın basın açıklaması


Donald Trump, Türkiye, Suriye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:24 Kaynak: DHA
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