Trump: 'Türkiye Konusunda Durum Karmaşık'
3 saat önce
ABD Başkanı Trump Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almaya başlamasının ardından kabine toplantısında konuştu.
ABD Başkanı Trump Türkiye
'nin Rusya
'dan S-400 füze savunma sistemini almaya başlamasının ardından kabine toplantısında konuştu. "Türkiye konusunda durum karmaşık. Rus sistemi satın almaları sebebiyle şimdi milyarlarca dolarlık uçak satmamıza izin verilmiyor. Bu adil bir durum değil" dedi
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:01
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