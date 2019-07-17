Son Dakika Haberleri: Trump: 'Türkiye Konusunda Durum Karmaşık'
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Trump: 'Türkiye Konusunda Durum Karmaşık'

3 saat önce

ABD Başkanı Trump Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almaya başlamasının ardından kabine toplantısında konuştu.

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ABD Başkanı Trump Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini almaya başlamasının ardından kabine toplantısında konuştu. "Türkiye konusunda durum karmaşık. Rus sistemi satın almaları sebebiyle şimdi milyarlarca dolarlık uçak satmamıza izin verilmiyor. Bu adil bir durum değil" dedi
Trump: 'Türkiye Konusunda Durum Karmaşık'
Donald Trump, Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:01 
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