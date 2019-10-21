Trump: Türkiye kötü davranırsa gümrük vergisini artırarak yaptırım uygularız
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin kötü davranışlar sergilemesi durumunda gümrük tarifelerini değiştirerek yaptırım uygulayacağını söyledi.
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin kötü davranışlar sergilemesi durumunda gümrük vergilerini artırarak yaptırım uygulayacağını söyledi.
Trump ayrıca Suriye'de ateşkese uyulduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:33
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