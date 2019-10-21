Son Dakika Haberleri: Trump: Türkiye kötü davranırsa gümrük vergisini artırarak yaptırım uygularız
Son Dakika Dünya Trump: Türkiye kötü davranırsa gümrük vergisini artırarak yaptırım uygularız

Trump: Türkiye kötü davranırsa gümrük vergisini artırarak yaptırım uygularız

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin kötü davranışlar sergilemesi durumunda gümrük tarifelerini değiştirerek yaptırım uygulayacağını söyledi.

Trump: Türkiye kötü davranırsa gümrük vergisini artırarak yaptırım uygularız, System.String[]

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin kötü davranışlar sergilemesi durumunda gümrük vergilerini artırarak yaptırım uygulayacağını söyledi.


Trump ayrıca Suriye'de ateşkese uyulduğunu belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:33 
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